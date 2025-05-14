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Uzay Bilişim Takım Uydusu Fırlatıldı

UZAY BİLİŞİM TAKIM UYDUSU FIRLATILDI

14 Mayıs’ta, Çin’in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uzay bilişim takım uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D adı verilen bir roket başarılı bir şekilde havalandı. Fırlatma, çarşamba günü gerçekleşti ve uydunun uzaya gönderilmesi büyük bir başarı olarak kaydedildi.

FIRLATMA OPERASYONU DETAYLARI

Fırlatma işlemi, Çin’in uydu fırlatma kapasitelerini ve ileri teknolojilerini gözler önüne serdi. Uzun Yürüyüş-2D roketinin, uzay bilişim teknolojilerinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bu tür fırlatmalar, uzay araştırmaları ve geliştirmeleri açısından kritik bir öneme sahip.

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