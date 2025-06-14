Uzay İstasyonu Erteleniyor: “Sızıntı Tehlikesi”

UZAY UÇUŞLARI ERTELENDİ

Hindistan, Polonya ve Macaristan, uzun bir aradan sonra ilk astronotlarını gönderecek kiralık uzay uçuşunu Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı endişeleri nedeniyle süresiz erteledi.

SIZINTI DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

NASA, Axiom Mission 4’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapılmasının planlandığı tarihin, Rus segmentindeki kabin basıncını izlemek amacıyla ertelendiğini bildirdi. Ajans, istasyondaki yedi astronotun güvende olduğunu ve diğer operasyonların bu durumdan etkilenmeyeceğini belirtti. Roscosmos ise istasyonun Rusya bölümündeki sızıntının onarıldığını açıkladı, ancak yeni bir fırlatma tarihi henüz belirlenmedi.

ÖNCEKİ ERTELENMELER

Axiom Space tarafından organize edilen görevde, SpaceX’in dört özel astronotu Florida’daki Cape Canaveral üssünden fırlatılması planlanıyordu. Ancak kötü hava koşulları ve roketle ilgili teknik sorunlar nedeniyle önceki tarihlerde de ertelemeler yaşanmıştı. Bu durumların ardından, ISS’teki basınç sızıntısı gündeme geldi.

BASINÇ ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Rus segmentinde görevli üç kozmonot, 2000 yılında fırlatılan Zvezda modülünün iç duvarlarını ve bağlantı tünelini inceleyerek bazı bölgelerde kapatma işlemi yaptı ve sızıntı oranlarını ölçtü. NASA, yapılan müdahalenin ardından segmentin artık basıncı koruduğunu duyurdu.

HİNDİSTAN İÇİN TARİHİ BİR GÖREV

Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla, bu görevde yer alıyor. Shukla, Hindistan’ın 2027 yılında planlanan Gaganyaan görevi için seçilen dört astronot adayından biri. Eğer görev gerçekleşirse, Hindistan Astronot Kolordusu’ndan ISS’ye gidecek ilk kişi olacak.

GÜVENLİK RİSKLERİ ARTIYOR

NASA’nın denetim ofisine göre, Rus segmentinde beş yılı aşkın süredir devam eden çatlak ve hava sızıntıları “önemli bir güvenlik riski” oluşturuyor. NASA, ISS’i 2030 yılına kadar faaliyette tutmayı planlıyor. Sonrasında ise özel şirketlere ait istasyonların bu görevi devralması bekleniyor. Axiom Space, bu alanda öncü şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

SPACE X CEO’SUNDAN EMEKLİLİK ÇAĞRISI

SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, uzay istasyonunun iki yıl içinde emekliye ayrılması gerektiğini savundu. “ISS’nin bazı parçaları çok yaşlandı ve bu risk zamanla artıyor” diyen Musk, her ne kadar SpaceX bu görevlerden büyük kazançlar elde etse de istasyonun yörüngeden çıkarılmasının daha doğru olacağını ifade etti.