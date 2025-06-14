Uzay İstasyonu, Sızıntı Tehlikesi Nedeniyle Erteleniyor

UZAY UÇUŞU ERTELENDİ

Hindistan, Polonya ve Macaristan’ın uzun bir aradan sonra ilk astronotlarını göndereceği kiralık uzay uçuşu, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı endişeleri nedeniyle süresiz ertelendi.

RUS SEGMENTİNDE SIZINTI TESPİTİ

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapılması planlanan Axiom Mission 4’ün, Rus segmentindeki kabin basıncını izlemek amacıyla ertelendiğini bildirdi. Ajans, istasyondaki yedi astronotun güvende olduğunu ve diğer operasyonların bu durumdan etkilenmeyeceğini belirtti. Roscosmos tarafından yapılan açıklamada, istasyonun Rusya tarafındaki sızıntının onarıldığı ifade edildi. Ancak henüz yeni bir fırlatma tarihi belirlenmedi.

GEÇMİŞTE DE ERTELENMİŞTİ

Axiom Space tarafından düzenlenen bu görev kapsamında, SpaceX’in dört özel astronotu Florida’daki Cape Canaveral üssünden fırlatması planlanıyordu. Ancak kötü hava koşulları ve roketle ilgili teknik sorunlar nedeniyle görev daha önce ertelenmişti. Bu aksaklıkların ardından, ISS’teki basınç sızıntısı gündeme geldi.

BASINÇ ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

Rus segmentinde görevli üç kozmonot, 2000 yılında fırlatılan yaşlı Zvezda modülünün iç duvarlarını ve bağlantı tünelini inceleyerek bazı bölgeleri kapattı ve sızıntı oranını ölçtü. NASA, yapılan müdahale sonrasında segmentin artık basıncı koruduğunu açıkladı.

HİNDİSTAN İÇİN TARİHİ BİR AN

Hindistan Hava Kuvvetleri pilotu Shubhanshu Shukla, bu ekipte yer alıyor. Shukla, Hindistan’ın 2027’de planlanan Gaganyaan görevi için seçilen dört astronot adayından biri. Eğer görev gerçekleşirse, Hindistan Astronot Kolordusu’ndan ISS’ye gidecek ilk kişi olacak.

SÜREKLİ BÜYÜYEN SORUNLAR

NASA’nın denetim ofisine göre, Rus segmentinde beş yılı aşkın süredir devam eden çatlak ve hava sızıntıları “önemli bir güvenlik riski” oluşturuyor. NASA, ISS’nin 2030 yılına kadar faaliyette kalmasını planlıyor. Sonrasında ise özel şirketlere ait istasyonların yeni görevleri üstlenmesi bekleniyor. Axiom Space de bu alanda öncü şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

ELON MUSK’TAN EMEKLİLİK ÖNERİSİ

Öte yandan SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, uzay istasyonunun iki yıl içinde emekliye ayrılması gerektiğini savundu. “ISS’nin bazı parçaları çok yaşlandı ve bu risk zamanla artıyor” diyen Musk, her ne kadar SpaceX bu görevlerden milyarlar kazanıyor olsa da, istasyonun yörüngeden çıkarılmasının doğru olacağını ifade etti.