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Uzay Koşullarında Yetişen Tohumların Hasadı Başladı

SAVUNMA ARAŞTIRMALARI VE UZAY ETKİSİ

Sanya, 22 Mart – Çin’in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Nanfan Yetiştirme Araştırma Merkezi’nde uzay şartlarına maruz bırakılan tohumların hasadı başlamış durumda. Bu tohumlar, Çin’in yeniden kullanılabilir ve geri gönderilebilir uydusu Shijian-19 ile uzaya gönderildi ve yüksek vakum, mikro yerçekimi ve kozmik radyasyon gibi genetik mutasyonlara yol açan koşullara maruz kalıyor.

Dünya’ya döndükten sonra bilim insanları, bu tohumlar arasından yüksek verim, üstün kalite, erken olgunlaşma ve hastalıklara direnç gibi avantajlar sunanları seçiyor. Seçilen bu tohumlar, gelecek nesil mahsul çeşitlerine dönüştürülüyor. Araştırmalar, uzayın tarım üzerindeki etkilerini ve bu yeni çeşitlerin tarımsal üretkenliği artırmalarını hedefliyor.

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