Uzay Turizmi Hizmeti Başlıyor: 2027’de

DEEP BLUE AEROSPACE, UZAY TURİZMİ HİZMETİ SUNACAK

Çin merkezli Deep Blue Aerospace şirketi, 2027 yılında yörünge altı uzay turizmi hizmetine başlayacağını duyurdu. Şirket, bu özel sefer için 1,5 milyon yuandan (yaklaşık 210 bin dolar) iki bilet satışı gerçekleştirdi.

MÜRETTEBATLI UZAY ARACININ ÖZELLİKLERİ

Deep Blue Aerospace, tasarladığı mürettebatlı uzay aracının altı adet panoramik penceresi bulunduğunu ve bu aracın altı yolcuyu taşıyabileceğini aktardı. Ayrıca, bu uzay aracının 50 kereden fazla kullanım için uygun şekilde tasarlandığı belirtildi.