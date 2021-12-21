Uzaya insan hücresi gönderildi

İngiltere’de insanların daha uzun ve daha sağlıklı yaşamalarına nasıl yardımcı olunacağını keşfetmeye yönelik bir deneyin parçası olarak Kennedy Uzay Merkezi’nden uzaya insan kas hücreleri fırlatıldı.Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi olan Spacex, yaşlanmanın sırlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen bir çalışmanın parçası için insan kas hücrelerini uzaya fırlatıyor.Spacex Uluslararası Uzay İstasyonu kas hücrelerini uzaya göndermeye hazırlanıyor. İnsan kas hücrelerinin uzaya gönderilmesini isteyen İngiliz araştırmacılar, insanların yaşlandıkça kaslarının neden zayıfladığını anlamak istediklerini anlamak için uzaya roket gönderdiklerini açıkladı.

Uzaya gönderilecek olan hücrelerde kasılmalar üretmek için kasların elektriksel olarak uyarılacağı açıklandı.Bilim insanlarına göre SpaceX Falcon 9 roketi, yaşlanma etkilerinin daha iyi anlaşılmasını hedeflediklerini bildirdi.Bilim insanları, insan kaslarının yaşlandıkça neden zayıfladığını belirlemeye ve yaşlanmanın etkileriyle mücadeleye yardımcı olmak için uzaya gönderilen kas dokularına ne olduğunu Dünyadaki kaslar ile karşılaştırmak istediklerini vurguladı.ÜÇ YILLIK ÇALIŞMAİngiltere şirketi Kayser Space, fırlatma sırasında sıcaklık, titreşim ve g-kuvvetindeki olası değişikliklerden sağ çıkmalarını sağlamak için kas hücrelerini barındıracak bilimsel donanımı tasarladıklarını ve inşa ettiklerinin altını çizdi.Liverpool Üniversitesi’nden Profesör Malcolm Jackson, “Ekip, bilimimizi uzaya göndermenin birçok zorluğunun üstesinden gelmek için son üç yılda son derece sıkı çalışmak zorunda kaldı” dedi. Bu çalışmaları yapmak için gerekli elektronik ekipmanın genellikle büyük bir masayı doldurduğunu, ancak bunu bir kart destesi boyutuna küçültmeyi başardıklarını söyledi.Jackson, “Otomatik ve minyatür sistemler üzerindeki bu geliştirme çalışması, gelecekte daha geniş bir uygulamaya sahip olabilecek heyecan verici bir yeniliği temsil ediyor” diye ekledi.OCAK’TA GERİ GELECEK, KASLAR İNCELENECEKİngiltere Bilim Bakanı George Freeman , “Öncü bilim adamlarımız, Uluslararası Uzay İstasyonunun benzersiz ortamından yararlanarak hepimizin daha sağlıklı ve daha güçlü hayatlar yaşamamıza yardımcı olabilir” dedi.Liverpool Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, Ocak 2022’de Dünya’ya geri getirildiğinde insan kas hücrelerini analiz edecek ve sonuçları, dünyada gerçekleştirilen deneylerle karşılaştırmalarına olanak tanıyacak.