Uzayda Gıda Üretimi Test Ediliyor

UZAYDA GIDA ÜRETİMİ ARAŞTIRILMAKTA

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından desteklenen yeni bir araştırma projesinde, bilim insanları uzayda hücrelerden gıda üretiminin mümkün olup olmadığını incelemeye başladı. BBC’nin haberine göre, ESA’nın mali desteğiyle yürütülen bu projede, yerçekiminin az olduğu ve radyasyon seviyesinin yüksek olduğu uzay ortamında laboratuvar üretimi gıdaların yetiştirilip yetiştirilemeyeceği araştırılıyor. Projenin amacı, astronot başına günlük 20 bin sterline kadar çıkabilen beslenme maliyetlerini azaltmakken, bilim insanlarının bu çalışmasının olumlu sonuç vermesi halinde, astronotların uzayda biftek, püre ve tatlı gibi yiyecekleri doğrudan laboratuvar ortamında üretebilmesi mümkün olacak.

PROJE İLE TEMEL BESİN MADDELERİ ÜRETİLECEK

Araştırmada kullanılan “biyoreaktör” isimli sistem, protein, yağ ve karbonhidrat gibi temel besin maddelerini hücrelerden üretecek ve bunları gerçek gıdaya dönüştürecek. Imperial College Londra’daki Bezos Sürdürülebilir Proteinler Merkezi’nde geliştirilen bu sistemin, geleneksel tarıma kıyasla çok daha az kaynak tükettiği ve çevreye minimum zarar verdiği ifade ediliyor. Deneyler kapsamında, uzayda test edilmeye uygun daha küçük ölçekli bir biyoreaktör, SpaceX’in Falcon 9 roketi ile yörüngeye gönderilecek. Bu sistem, ESA’nın ilk ticari geri dönüş uydusu Phoenix ile dünyaya geri getirilecek.

UZAYDA GIDA ÜRETİM TESİSİ HEDEFİ

İngiltere merkezli Frontier Space şirketinin CEO’su ve kurucusu Dr. Aqeel Shamsul, bu projenin iki yıl içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’nda küçük çaplı bir gıda üretim tesisi kurmanın ilk adımı olduğunu belirtti ve “Hayalimiz, uzayda ve Ay’da üretim tesisleri kurmak.” dedi. Shamsul, insanlar için uzayda kalıcı olarak yaşayabilmek adına bu tür teknolojilerin gerekliliğine dikkat çekti. İngiltere’nin ilk astronotu Helen Sharman ise uzayda daha çeşitli ve besleyici gıdaların elde edilmesinin önemine vurgu yaptı ve bu gıdaların, uzun süreli görevlerde astronotların sağlığını korumak ve kilo kaybını önlemek açısından kritik bir rol oynayabileceğini ifade etti.