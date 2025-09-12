Uzayda Göz Mikrobiyomu Araştırılıyor

GÖZ MİKROBİYOMU VE UZAY ARAŞTIRMALARI

Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tunç, göz mikrobiyomunun uzayda nasıl değiştiğini inceleyen SpaceOmix projesinde yer aldı. Dr. Tunç, “Mart 2025’te SpaceX’in FALCON-9 roketiyle gerçekleştirilen FRAM-2 görevinde, göz mikrobiyomu ilk kez uzay ortamında incelendi. Polar yörüngede 5 gün süren yolculuk sırasında aynı kişilerden alınan göz mikrobiyomu örnekleri hem dünyada hem de uzayda saklanarak karşılaştırmalı analiz yapıldı” diye belirtti.

GÖZDE YAŞAYAN GÖRÜNMEYEN CANLILAR

Gözdeki mikroskobik yaşam, dünya dışı koşullarda nasıl değişiyor? Bunu araştırmak bilim insanlarının dikkatini çekti. Dr. Tunç, mikrobiyomun vücudumuzda yaşayan bakteri, mantar, virüs ve diğer mikroorganizmaları kapsadığını ifade ederek, “Yakın zamana kadar göz steril bir ortam olarak kabul ediliyordu. Ancak yeni nesil biyoinformatik analizlerle artık göz yüzeyindeki mikroorganizmaların DNA’sı tespit edilebiliyor” dedi.

GÖZ MİKROBİYOMUNUN BOZULMASI VE SONUÇLARI

Göz mikrobiyomunun bozulmasının, faydalı mikroorganizmaların azalması ve zararlı patojenlerin artması ile bazı göz hastalıklarını tetikleyebileceğini belirten Dr. Tunç, “Kuru göz, alerjik konjonktivit, üveit ve iridosiklit gibi hastalıklarla insan vücudundaki mikrobiyom dengesizliği arasında bağlantı olduğu düşünülüyor” diye konuştu. Ayrıca, Dr. Tunç, SpaceOmix projesinde Suudi Arabistan, Belçika, Malta ve Florida’dan bilim insanlarıyla birlikte çalıştığını, göz mikrobiyomunun elde edilmesi ve analiz protokolünün oluşturulmasında sorumluluk aldığını aktardı.

UZAY KOŞULLARININ MİKROBİYOM ÜZERİNE ETKİLERİ

Uzayda yerçekimi, radyasyon ve atmosfer koşullarının mikroorganizmaların DNA ve protein yapıları üzerinde etkili olabileceğini ifade eden Dr. Tunç, bu etkilerin gelecekte insan sağlığı açısından yeni fırsatlar sunabileceğini vurguladı. Dr. Tunç, “Mikroorganizmalar yüksek yapılı canlıların küçük birer modeli gibi. DNA ve protein sentezi açısından bize benziyorlar. Uzayda mikrobiyomun davranışı, insan fizyolojisini anlamada çok önemli bir adım olabilir. Belki bugün uzak bir düşünce gibi geliyor ama 50-60 yıl sonra uzayda uzun süre kalan insanların sağlık sorunlarını çözmemiz gerekecek. Göz mikrobiyomu da bu konulardan biri olabilir” dedi.