Uzaydan İstanbul’un Gece Görüntüsü Eşsizdi

UZAY GÖRÜNTÜLEMELERİ

Uluslararası Uzay İstasyonu, Ocak 2025’te İstanbul’un eşsiz gecesini görüntüledi. Şehirde yeni havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun karanlıkta dikkat çekici bir şekilde belirdiği görüldü. 2000 yılından bu yana faaliyette olan İSS’nin, 2030 yılında hizmetini sonlandıracağı bildirildi.

İSTANBUL’UN GECE MANZARASI

İSS, ömrünün son dönemlerinde hizmet vermeye devam ederken, Ocak 2025’te Türkiye’nin İstanbul’u, Japonya’nın Osaka’sını, Peru’nun Lima’sını ve Fransa’nın Paris’ini gece saatlerinde görüntüledi. İstanbul’un bu büyüleyici manzarası, izleyenleri adeta kendine hayran bıraktı. Şehrin kuzey kesimlerinin karanlığa gömülmesi, yeni havalimanı ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun ışıklarıyla kontrast oluşturdu.

Ayrıca, İstanbul Boğazı’nın iki yakasını ayıran bölgedeki ışık yoğunluğu da dikkat çekti. İSS, 2024 yılında Los Angeles, Melbourne, Bangkok, Shanghai ve Bağdat şehirlerinin fotoğraflarını da paylaşarak “Memleketinizde saat kaç? Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünyanın dört bir yanındaki büyük kentsel alanların gece çekilmiş fotoğraflarına bakın.” şeklinde bir mesaj ile sosyal medyada yer aldı.