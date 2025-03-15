Üzgünüm, ama sizinle yardımcı olacak bir başlık sağlamadınız. Lütfen bir başlık verin

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Kaymakam Uğuz Çocuklarla İftarda Buluştu

Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz, iftar programında çocuklar ve ailelerle bir araya gelerek, devletin zor durumda olan bireylere destek sunduğunu belirtti.
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Malatya’da Takside Silahla Vurulma Olayı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi, ticari taksi içinde bacağından vurulup yola bırakıldı. Yaralı hastaneye götürülürken, şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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