1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Üzgünüm, ama sizinle yardımcı olacak bir başlık sağlamadınız. Lütfen bir başlık verin SON DAKİKA Gönül Dağı İçin Yeni Sezon Müjdesi Kesme Altın Satışı Artık Yasaklandı! Sigarada Verdiği Düzenleme: ÖTV ve Maktu Ayarı G7 Zirvesindeki Taslaktan Filistin Çıkarıldı! Trump’ın Açıklamaları Grönland İçin Kabul Edilemez Üzgünüm, ancak bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Kaymakam Uğuz Çocuklarla İftarda Buluştu Silvan Kaymakamı Hasan Uğuz, iftar programında çocuklar ve ailelerle bir araya gelerek, devletin zor durumda olan bireylere destek sunduğunu belirtti. Haberler Malatya’da Takside Silahla Vurulma Olayı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi, ticari taksi içinde bacağından vurulup yola bırakıldı. Yaralı hastaneye götürülürken, şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Daha Fazlası! İlker Aksum Cenazeye Katılamadı: Özür Diledi 12 dakika ÖNCE Kaymakam Uğuz Çocuklarla İftarda Buluştu 12 dakika ÖNCE Malatya’da Takside Silahla Vurulma Olayı 12 dakika ÖNCE Danny Elgarat, Netanyahu’ya Suçlamalarda Bulundu 20 dakika ÖNCE