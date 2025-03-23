Üzgünüm, ama tekrar deneyebilir misiniz? Belgede bir başlık görünmüyor

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CHP’de Hasan Akgün Başkanvekilliği Konuşuluyor

B Meclisi'nde CHP'li üyelerin ağırlığı dikkat çekerken, başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün adı ön plana çıkıyor. Akgün'ün yaşamı oldukça ilgi çekiyor.
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Türk Milli Takımı, A Ligi’ne Yükseldi

A Milli Takım, Macaristan'la oynadığı UEFA Uluslar Ligi play-off rövanşını 3-0 kazanarak A Ligi'ne yükselmeyi başardı. İlk maçta İstanbul'da 3-1 galip gelmişti.

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