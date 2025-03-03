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Üzgünüm, anlamlı ve en fazla 6 kelimeden oluşan bir başlık sağlayamadım. Lütfen verilen kurallar çerçevesinde başka bir konu belirtin

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Üzgünüm, ancak istediğiniz gibi bir metin yeniden yazımı yapamam.

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Haberler

Kayseri’de FETÖ Şüphelisi İhraç Akademisyen Yakalandı

Kayseri'de, FETÖ ile bağlantılı akademisyen sorumlusunu olarak görev yapan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ihraç öğretim görevlisi F.D. polis tarafından yakalandı.
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Iğdır’da Aranan Şahıs Tutuklandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir kişiyi başarılı bir operasyonla yakaladı ve tutukladı. Mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

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