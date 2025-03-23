Üzgünüm, bana bir başlık sağlamadınız. Size nasıl yardımcı olabilirim?

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İmamoğlu’nun Tutuklanma Talebi Sonrası Arbede Çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeye sevk edilmesiyle birlikte Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar yaşandı. Avukatlar ve milletvekilleri barikatları aşma girişiminde bulundu.
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İmamoğlu Ve Diğer İsimlere Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler için terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklama talep etti.

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