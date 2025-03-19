Üzgünüm, başlığı değerlendirilecek bir metin göremiyorum. Lütfen başlığı yazın, size yardımcı olayım

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Mustafa Özarslan Şehit Ailesine Madalya Verdi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği Devlet Övünç Madalyası'nı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun ailesine verdi.
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GSO Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası, meclis toplantısında sanayi ve istihdamın korunması gerektiğini vurguladı. Başkanlar, üretime kararlılık ve ekonomik normalleşmenin önemini belirtti.

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