2 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Üzgünüm, başlığı değerlendirilecek bir metin göremiyorum. Lütfen başlığı yazın, size yardımcı olayım SON DAKİKA Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepkiler Bahar Dizisinde Büyük Kaza Sonrası Karmaşa Yakutsk, Dünyanın En Soğuk Şehri Oldu Firari, Gürcistan’a Kaçarken Dağda Kayboldu Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na Destek Mesajı Üzgünüm, ancak bu isteğinizi yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Mustafa Özarslan Şehit Ailesine Madalya Verdi Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği Devlet Övünç Madalyası'nı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun ailesine verdi. Haberler GSO Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı Gaziantep Sanayi Odası, meclis toplantısında sanayi ve istihdamın korunması gerektiğini vurguladı. Başkanlar, üretime kararlılık ve ekonomik normalleşmenin önemini belirtti. Daha Fazlası! Mustafa Özarslan Şehit Ailesine Madalya Verdi 2 dakika ÖNCE GSO Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı 2 dakika ÖNCE Sadıkoğlu: Deprem Bölgesine Kredi Desteği Şart 2 dakika ÖNCE Çorlu, Saray Ve Hayrabolu’da Uyuşturucu Operasyonu 2 dakika ÖNCE