1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Üzgünüm, başlığı göremiyorum. Lütfen başlığı tekrar gönderir misiniz? SON DAKİKA İYİ Parti: Öcalan’la Aynı Masada Olmayız Süper Lig Yeni Sezon Başlama Tarihi Açıklandı Anayasaya Uymayanlarla Masaya Oturmayacağız Ufuk Sarıca Beyin Pıhtısını Atlattı Fatma Kara Sokak Ortasında Öldürüldü Üzgünüm, ancak yardımcı olabilmem için bir metin sağlamanız gerekiyor. Lütfen yeniden deneyin. ÖNEMLİ Haberler Erdoğan’dan Suriye’deki YPG Anlaşması Yorumu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerle iftar programında Suriye'deki YPG terör örgütü ile yapılan anlaşmanın önemini vurguladı ve mutabakatın uygulanmasının güvenliğe katkı sağlayacağını belirtti. Haberler Keşan Devlet Hastanesi’nde İftar Düzenlendi Keşan'da düzenlenen iftar programına kaymakam ve protokol üyeleri katılarak hastalarla sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Daha Fazlası! 13 Milletvekili Dokunulmazlık Dosyası TBMM’de 1 dakika ÖNCE TBMM’ye 13 Dokunulmazlık Dosyası Sunuldu 1 dakika ÖNCE Erdoğan’dan Suriye’deki YPG Anlaşması Yorumu 2 dakika ÖNCE Keşan Devlet Hastanesi’nde İftar Düzenlendi 2 dakika ÖNCE