Üzgünüm, başlığı göremiyorum. Lütfen başlığı tekrar gönderir misiniz?

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Erdoğan’dan Suriye’deki YPG Anlaşması Yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerle iftar programında Suriye'deki YPG terör örgütü ile yapılan anlaşmanın önemini vurguladı ve mutabakatın uygulanmasının güvenliğe katkı sağlayacağını belirtti.
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Keşan Devlet Hastanesi’nde İftar Düzenlendi

Keşan'da düzenlenen iftar programına kaymakam ve protokol üyeleri katılarak hastalarla sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

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