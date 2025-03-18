1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Üzgünüm, başlık verilmemiş. Yine de yardımcı olabileceğim bir şey var mı? SON DAKİKA Ekrem İmamoğlu’nun Diploması Geri Alındı Erdoğan’dan Devlet Övünç Madalyası Konuşması Samsunspor’dan Fenerbahçe’yi Sinirlendiren Transfer Hedefi Atatürk Tartışması: “Bu Terbiyesizliği Kabul Etmiyorum” Zelenskiy’den Putin’e Sert Tepki Üzgünüm, ancak bu isteği yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Aile Yılı Etkinliklerinde İftar Buluşmaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde kuşaklar arası dayanışmayı teşvik eden iftar sofraları kurdu. Aile bağları ön plana çıkarıldı. Haberler Manisa’da 3 Bin Sentetik Hap Bulundu Manisa'da düzenlenen operasyonda, 18 yaşındaki M.A.Ö.'nün evinde 3 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi ve genç gözaltına alındı. Daha Fazlası! İran Destekli Husilerden Tehdit: Yanıt Vereceğiz 3 dakika ÖNCE Aile Yılı Etkinliklerinde İftar Buluşmaları 3 dakika ÖNCE Manisa’da 3 Bin Sentetik Hap Bulundu 3 dakika ÖNCE Vali Ustaoğlu’ndan Şehit Ailelerine Madalya Takdimi 3 dakika ÖNCE