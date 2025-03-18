Üzgünüm, başlık verilmemiş. Yine de yardımcı olabileceğim bir şey var mı?

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Haberler

Aile Yılı Etkinliklerinde İftar Buluşmaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde kuşaklar arası dayanışmayı teşvik eden iftar sofraları kurdu. Aile bağları ön plana çıkarıldı.
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Manisa’da 3 Bin Sentetik Hap Bulundu

Manisa'da düzenlenen operasyonda, 18 yaşındaki M.A.Ö.'nün evinde 3 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi ve genç gözaltına alındı.

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