Üzgünüm, başlık vermeniz gerekiyor ki yardımcı olabileyim. Lütfen bir başlık sağlayın

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Kırıkkale’de Okul Tatili İlan Edildi Mi?

Türkiye'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Kırıkkale'deki okulların tatil durumu belirsizliğini koruyor. Meteoroloji uyarılarının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Kırşehir’de Okullar Tatil Mi? MĞM Uyardı

Kırşehir'de yağışlar sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu; ancak tatil kararı henüz verilmedi.

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