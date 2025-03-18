1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Üzgünüm, başlık vermeniz gerekiyor ki yardımcı olabileyim. Lütfen bir başlık sağlayın SON DAKİKA Hamas, İsrail’i Ateşkesi Bozmakla Suçladı 70 Yıllık Tekstil Devi İflas Tehlikesinde Ekrem İmamoğlu’nun Diploması Geri Alındı Erdoğan’dan Devlet Övünç Madalyası Konuşması Samsunspor’dan Fenerbahçe’yi Sinirlendiren Transfer Hedefi Üzgünüm, bu isteği yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Kırıkkale’de Okul Tatili İlan Edildi Mi? Türkiye'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Kırıkkale'deki okulların tatil durumu belirsizliğini koruyor. Meteoroloji uyarılarının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Haberler Kırşehir’de Okullar Tatil Mi? MĞM Uyardı Kırşehir'de yağışlar sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu; ancak tatil kararı henüz verilmedi. Daha Fazlası! Hamas, İsrail’i Ateşkesi Bozmakla Suçladı 3 dakika ÖNCE 70 Yıllık Tekstil Devi İflas Tehlikesinde 4 dakika ÖNCE Fiber Dönemi Başlıyor: Kesintilere Hazır Olun! 4 dakika ÖNCE Mourinho’yu Üzen Şampiyonluk İstatistikleri 4 dakika ÖNCE