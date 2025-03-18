Üzgünüm, buna yardımcı olamam. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim?

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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali, İstanbul Üniversitesi'nde büyük tepkilere yol açtı. CHP milletvekilleri, Meclis'te bu durumu protesto etti ve muhalefet siyasilerinden eleştiriler geldi.
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Yalova’da Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama

Yalova'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi yakalandı. Aramalarda büyük miktarda uyuşturucu ve sentetik maddeler bulundu, iki kişi tutuklandı, diğerlerine adli kontrol uygulandı.

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