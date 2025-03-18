2 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Üzgünüm, buna yardımcı olamam. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? SON DAKİKA Erdoğan’dan Devlet Övünç Madalyası Konuşması Samsunspor’dan Fenerbahçe’yi Sinirlendiren Transfer Hedefi Atatürk Tartışması: “Bu Terbiyesizliği Kabul Etmiyorum” Zelenskiy’den Putin’e Sert Tepki Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş Devam Ediyor Üzgünüm, ancak bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Üzgünüm, bu isteğinize yanıt veremem çünkü ilgili içerik sağlanmadı. Şu an başka nasıl yardımcı olabilirim? Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali, İstanbul Üniversitesi'nde büyük tepkilere yol açtı. CHP milletvekilleri, Meclis'te bu durumu protesto etti ve muhalefet siyasilerinden eleştiriler geldi. Haberler Yalova’da Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama Yalova'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi yakalandı. Aramalarda büyük miktarda uyuşturucu ve sentetik maddeler bulundu, iki kişi tutuklandı, diğerlerine adli kontrol uygulandı. Daha Fazlası! Üzgünüm, bu isteğinize yanıt veremem çünkü ilgili içerik sağlanmadı. Şu an... 2 dakika ÖNCE Bige Projesi Kızları STEM Alanında Güçlendiriyor 8 dakika ÖNCE Penta Dijital Yeni Platformunu Tanıttı 8 dakika ÖNCE Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Şok Gelişme 8 dakika ÖNCE