Üzgünüm, doğrudan bir başlık verilmeli. Lütfen bana bir başlık sağlayın

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Laad 2025’te Canik Gücünü Artıracak

Samsun Yurt Savunma ve CANiK, Rio de Janeiro'daki LAAD 2025 fuarına katılarak Latin Amerika'daki iş fırsatlarını değerlendirecek. CANiK ayrıca Brezilya Ordusu'ndan ihale kazandı.
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Sarıkamış’ta Drone ile Görüntülenen Boz Ayı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa yürüyüşü yapanlar, uyku döneminden çıkan boz ayının ağaçtaki tırmanışını drone ile görüntüleyerek keyifli anlar yaşadı.

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