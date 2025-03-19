Üzgünüm, görünüşe göre bir metin sağlayamadınız. Başlık önerilerinde bulunabilmem için konuyla ilgili bilgileri paylaşabilir misiniz?

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Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar sonucunda Başkan Ekrem İmamoğlu ve danışmanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Siyasilerden İmamoğlu'na destek açıklamaları geldi.
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Kaymakam, Şehit ve Gazi Aileleriyle Buluştu

Akyaka'da düzenlenen iftar programında Kaymakam İsmail Demirtaş, Ramazan dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle buluştu.

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