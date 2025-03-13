1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Üzgünüm, herhangi bir başlık sağlanmadı. Lütfen bana bir başlık verin SON DAKİKA Erdoğan: Gazzeli Evlatlara Destek Olduk Sergen Yalçın’dan Galatasaray’a Neymar Uyarısı A Milli Hentbol Takımı İsviçre’ye Yenildi Milli Atıcılar Avrupa Şampiyonası’nda Zirvede CHP’den İktidar Bekleyenler, Az Kaldı Lütfen yeniden yazmamı istediğiniz metni paylaşın. ÖNEMLİ Haberler Trump ve Rutte’den Grönland Açıklamaları ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland'ın ilhakı konusunda görüşmelerini sürdürdü ve bölgedeki ABD etkisinin artırılmasını savundu. Haberler Polis, Sancaktepe’de Gasp Şüphelisini Suçüstü Yakladı Sancaktepe'de cep telefonu satışı gerekçesiyle gasp yapan bir şüpheli, sahte müşteri gibi davranan polisler tarafından yakalanarak tutuklandı. Üzerinde ruhsatsız silah bulunduğu bildirildi. Daha Fazlası! Yaşlı Kadını 1.5 Milyon Lira Dolandırdılar 20 saniye ÖNCE Yaşlı Kadını Dolandıran 2 Kişi Yakalandı 29 saniye ÖNCE Şinasi Yurtsever Mide Kanserinden Vefat Etti 39 saniye ÖNCE Trump ve Rutte’den Grönland Açıklamaları 49 saniye ÖNCE