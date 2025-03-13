Üzgünüm, herhangi bir başlık sağlanmadı. Lütfen bana bir başlık verin

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Trump ve Rutte’den Grönland Açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland'ın ilhakı konusunda görüşmelerini sürdürdü ve bölgedeki ABD etkisinin artırılmasını savundu.
Haberler

Polis, Sancaktepe’de Gasp Şüphelisini Suçüstü Yakladı

Sancaktepe'de cep telefonu satışı gerekçesiyle gasp yapan bir şüpheli, sahte müşteri gibi davranan polisler tarafından yakalanarak tutuklandı. Üzerinde ruhsatsız silah bulunduğu bildirildi.

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