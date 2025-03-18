Üzgünüm, lütfen başlık verin. Size yardımcı olabilmem için başlığa ihtiyacım var

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Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Açıldı

Uşak'ta açılan 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması sergisi, 17-20 Mart tarihleri arasında 120 fotoğrafla sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
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Galatasaray Kemerburgaz Tesislerini Tanıttı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk kutlamalarının Florya'da olabileceğini belirtti. 9 kritik maçın olduğunu vurgulayarak, gelecekteki hedeflerine odaklanıldığını ifade etti.

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