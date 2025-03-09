1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Üzgünüm, lütfen daha fazla bağlam sağlayın ki size yardımcı olabileyim. Başlığı düzenlememi istediğiniz bir metin veya kelime var mı? SON DAKİKA İranlı Şüphelinin Bağırsaklarından Uyuşturucu Çıktı Kahve Ticaretinde Kriz Derinleşiyor Gen Tedavisi İle Dolandırıcılık Skandalı Ömer Çelik’ten Suriye Üzerine Açıklama Güneş Lekeleri Depremleri Tetikliyor Mu? Üzgünüm, ancak bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Çaycuma’da 71 Yaşındaki Adam İntihar Etti Çaycuma'da 71 yaşındaki Recep K.'nın evinde av tüfeğiyle intihar ettiği belirlendi. Yakınları tarafından bulunan adam hastane morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı. Haberler Erdoğan’a Hakaretten Tutuklanan Şahıs Mahkemede Mersin'in Mut ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden bir kişi, mahkeme tarafından tutuklandı. Daha Fazlası! Taksicinin 22 Saatlik Yolculuk Macerası 3 dakika ÖNCE Hizan’da Tarih ve Doğa Buluşuyor 4 dakika ÖNCE Taksi Yolculuğu 22 Saat Sürdü 4 dakika ÖNCE Japonya’da Orman Yangını Kontrol Altında 8 dakika ÖNCE