Üzgünüm, lütfen daha fazla bağlam sağlayın ki size yardımcı olabileyim. Başlığı düzenlememi istediğiniz bir metin veya kelime var mı?

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Çaycuma’da 71 Yaşındaki Adam İntihar Etti

Çaycuma'da 71 yaşındaki Recep K.'nın evinde av tüfeğiyle intihar ettiği belirlendi. Yakınları tarafından bulunan adam hastane morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
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Erdoğan’a Hakaretten Tutuklanan Şahıs Mahkemede

Mersin'in Mut ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden bir kişi, mahkeme tarafından tutuklandı.

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