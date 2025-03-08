Üzgünüm, size nasıl yardımcı olabileceğimi belirtir misiniz? Başlık veya başka bir konuda yardımcı olabilirim

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Kontrol Kaybedilen Cip Takla Attı: 4 Yaralı

Erbaa'da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan cipte 4 kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
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Hatay’da Tırla Çarpışan Motosiklet Kazası

Kırıkhan'da bir tırla çarpışan motosiklet kazasında iki genç, 19 yaşındaki Atilla Kafas ve 18 yaşındaki Halit Helvacı, yaşamını yitirdi. Jandarma soruşturma başlattı.

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