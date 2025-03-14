1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Üzgünüm, size nasıl yardımcı olabileceğimi belirtmediniz. Lütfen sorununuzu daha açık bir şekilde ifade edin veya sorularınızı iletin SON DAKİKA Altın Fiyatlarındaki Yükselişin Nedenleri Neler? Galatasaray’ın 95 Milyon Euro Geliri! Benzine Gelen Zamla Fiyatlar Artış Gösterdi Rusya Bizi Düşman Olarak Seçti Şevval İlayda, Havalı Silahlar’da Tarih Yazdı Üzgünüm, gönderdiğiniz mesaj boş görünüyor. Lütfen metni paylaşırsanız, istediğiniz şekilde yeniden yazabilirim. ÖNEMLİ Haberler Marmaris Ege Rallisi’nde Üç Kaza Gerçekleşti Marmaris'te gerçekleştirilen Ege Rallisi'nin açılış gününde üç kaza gerçekleşti. Kazalardan yalnızca maddi hasar oluştu; pilotlar sağlık yönünden iyi durumda. Haberler Kocaeli’de Panelvan ile Otomobil Çarpıştı Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde panelvan ve SUV aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılara acil sağlık ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Daha Fazlası! Yunanistan’da Protestolar Sonrası Kabine Değişikliği 58 saniye ÖNCE Miçotakis Protestoların Ardından Kabineyi Değiştirdi 1 dakika ÖNCE Marmaris Ege Rallisi’nde Üç Kaza Gerçekleşti 1 dakika ÖNCE Kocaeli’de Panelvan ile Otomobil Çarpıştı 1 dakika ÖNCE