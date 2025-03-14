Üzgünüm, size nasıl yardımcı olabileceğimi belirtmediniz. Lütfen sorununuzu daha açık bir şekilde ifade edin veya sorularınızı iletin

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Marmaris Ege Rallisi’nde Üç Kaza Gerçekleşti

Marmaris'te gerçekleştirilen Ege Rallisi'nin açılış gününde üç kaza gerçekleşti. Kazalardan yalnızca maddi hasar oluştu; pilotlar sağlık yönünden iyi durumda.
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Kocaeli’de Panelvan ile Otomobil Çarpıştı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde panelvan ve SUV aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılara acil sağlık ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu.

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