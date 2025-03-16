1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Üzgünüm, size yardımcı olabilecek bir bilgi sağlayamıyorum. Eğer başka bir konuda yardım isterseniz, lütfen belirtin SON DAKİKA MHP’den Öcalan ve Ateşkes Açıklaması Gönül Dağı İçin Yeni Sezon Müjdesi Kesme Altın Satışı Artık Yasaklandı! Sigarada Verdiği Düzenleme: ÖTV ve Maktu Ayarı G7 Zirvesindeki Taslaktan Filistin Çıkarıldı! Üzgünüm, ancak isteğinizi yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Kalp Krizi Geçiren Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti Afrin'de görevdeyken kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş İsmet Aktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Haberler Düzce’de Tarım Projeleri Yüzde 75 Destekli Düzce'de tarım ürünleri için bakanlık desteğiyle projeler hazırlandı. Bu projeler, düşük gelirli çiftçilere ve kullanılmayan arazilere yardımcı olmayı amaçlıyor. Daha Fazlası! Kalp Krizi Geçiren Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti 6 dakika ÖNCE Düzce’de Tarım Projeleri Yüzde 75 Destekli 6 dakika ÖNCE Fenerbahçe – Samsunspor Maçı Kadroları Açıklandı 6 dakika ÖNCE Afyonkarahisar’da Firari Çift Operasyonla Yakalandı 13 dakika ÖNCE