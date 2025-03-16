Üzgünüm, size yardımcı olabilecek bir bilgi sağlayamıyorum. Eğer başka bir konuda yardım isterseniz, lütfen belirtin

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Kalp Krizi Geçiren Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Afrin'de görevdeyken kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş İsmet Aktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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Düzce’de Tarım Projeleri Yüzde 75 Destekli

Düzce'de tarım ürünleri için bakanlık desteğiyle projeler hazırlandı. Bu projeler, düşük gelirli çiftçilere ve kullanılmayan arazilere yardımcı olmayı amaçlıyor.

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