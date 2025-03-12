Üzgünüm, size yardımcı olabilmem için daha fazla bilgi sağlamanız gerekiyor. Lütfen bir başlık veya metin gönderin

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Lise Öğrencisi Hatice Sabuncu İl Birincisi

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hatice Sabuncu, 'Şehide Mektup' temalı liseler arası yarışmada il birinciliği elde etti.
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Erzurum İl Müdürü Yıldız’dan Mesaj

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

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