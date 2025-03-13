Üzgünüm, talebinizi yerine getiremiyorum çünkü bir başlık sağlamadınız. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim?

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Şinasi Yurtsever’in Vefatı ve Kariyeri

Mide kanseriyle uzun süre mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesiyle ilgili detaylar merak ediliyor.
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Ankara-Bala Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü

Ankara-Bala karayolunda gerçekleşen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, diğer sürücünün ise yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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