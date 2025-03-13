1 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Üzgünüm, talebinizi yerine getiremiyorum çünkü bir başlık sağlamadınız. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? SON DAKİKA Erdoğan: Gazzeli Evlatlara Destek Olduk Sergen Yalçın’dan Galatasaray’a Neymar Uyarısı A Milli Hentbol Takımı İsviçre’ye Yenildi Milli Atıcılar Avrupa Şampiyonası’nda Zirvede CHP’den İktidar Bekleyenler, Az Kaldı Üzgünüm, ama istediğiniz şekilde yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Şinasi Yurtsever’in Vefatı ve Kariyeri Mide kanseriyle uzun süre mücadele eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesiyle ilgili detaylar merak ediliyor. Haberler Ankara-Bala Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü Ankara-Bala karayolunda gerçekleşen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, diğer sürücünün ise yaşamını yitirdiği tespit edildi. Daha Fazlası! Citi, Ereğli İçin Hedef Fiyatı Yükseltti 5 dakika ÖNCE Şinasi Yurtsever’in Vefatı ve Kariyeri 5 dakika ÖNCE Şinasi Yurtsever Vefat Etti 12 dakika ÖNCE Ankara-Bala Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü 12 dakika ÖNCE