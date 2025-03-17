Üzgünüm, talimatlarınızı yerine getirebilmem için bir başlık sağlamanız gerekiyor. Lütfen bir başlık verin

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Erzincan’da Okullarda Güvenlik Eğitimi Verildi

Erzincan'da polis, okullarda öğrencileri kişisel güvenlik, internet kullanımı, trafik güvenliği ve çocuk polisinin rolleri hakkında bilgilendirdi.
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Didim’de Kaçak Kazıya Adli İşlem Başlatıldı

Didim'de hazine arazisinde izinsiz kazı yapan dört kişi hakkında soruşturma açıldı. Jandarma, iş makineleri kullanarak kaçak kazı yaptıklarını belirledi.

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