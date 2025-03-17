2 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Üzgünüm, talimatlarınızı yerine getirebilmem için bir başlık sağlamanız gerekiyor. Lütfen bir başlık verin SON DAKİKA Toyota Corolla Gizli Avantajlarıyla Çekiyor Barcelona, Osimhen İçin Rekor Teklif Yaptı Beşiktaş’ta Immobile Dönemi Sona Erdi Teşkilat Dizisindeki Kriz Tepki Çekti Hatayspor-Sivasspor Gol Dolu Maç Sonucu Üzgünüm, ancak bu isteğinizi yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Haberler Erzincan’da Okullarda Güvenlik Eğitimi Verildi Erzincan'da polis, okullarda öğrencileri kişisel güvenlik, internet kullanımı, trafik güvenliği ve çocuk polisinin rolleri hakkında bilgilendirdi. Haberler Didim’de Kaçak Kazıya Adli İşlem Başlatıldı Didim'de hazine arazisinde izinsiz kazı yapan dört kişi hakkında soruşturma açıldı. Jandarma, iş makineleri kullanarak kaçak kazı yaptıklarını belirledi. Daha Fazlası! Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu Yılı Kutlanıyor 1 saniye ÖNCE Erzincan’da Okullarda Güvenlik Eğitimi Verildi 3 saniye ÖNCE Didim’de Kaçak Kazıya Adli İşlem Başlatıldı 4 saniye ÖNCE Aydın’da Uyuşturucu Etkili Sürücüye Ceza 6 saniye ÖNCE