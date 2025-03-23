Üzgünüm, yardımcı olabileceğim bir içerik sağlayabilir misiniz?

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YSK’dan Olağanüstü Kurultay İptali Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali ile ilgili iddiaları yalanlayarak, böyle bir karar veya başvurunun bulunmadığını duyurdu.
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İmamoğlu Protestoları Antalya’da Gerginleşti

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde protesto edildi. Çevik Kuvvet amiri, öğrencilere iyi niyetle yaklaşmalarını istedi.

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