Üzgünüm, yardımcı olabileceğim bir içerik sağlayamadınız. Daha fazla ayrıntı verirseniz size nasıl yardımcı olabileceğimi belirtebilirim

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Son Dakika Haberler

Netanyahu Ateşkesin Uzatılmasını İstiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Hamas'la ateşkesin uzatılması önerisini kabul ettiklerini ve saldırılara yeniden başlayabileceklerini açıkladı. İnsani yardımları durdurma kararını "bedava yemek yok" diyerek savundu.
Son Dakika Haberler

Fenerbahçe’nin Yenilmezlik Serisi 18 Maça Çıktı

Fenerbahçe, son 18 maçında yenilmezken, Antalyaspor'u 3-0 yenerek 13 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Ekip, etkileyici bir performans sergiliyor.

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