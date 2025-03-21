Üzgünüm, yardımcı olacak bir bilgiye ulaşamıyorum. Lütfen örnek bir başlık verir misiniz?

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Aymod Fuarı, Ayakkabı Sektörünü Buluşturdu

AYMOD Uluslararası Ayakkabı ve Moda Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde birçok markayı buluşturdu. Katılımcılar, sürdürülebilirliğe ve uluslararası pazarlara açılmaya dikkat çektiler.
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Çocuklara Yönelik Tekne Orucu Programı

Emet İlçe Müftülüğü, çocuklara Ramazan ruhunu hissettirmek ve oruç bilincini aşılamak için 'Tekne Orucu' etkinliği düzenleyerek, iftar paylaşmanın değerini öğretti.

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