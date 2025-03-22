Üzgünüm, yardımcı olamayacağım. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim?

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Yirmiikigün Mahallesi’nde 22. İftar Buluşması

Kahramanmaraş'ta Yirmiikigün Mahallesi'nde düzenlenen 22'nci iftar programına 2 bin kişi katıldı. Mahalle sakinleri, bu toplu etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade etti.
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Erzincan’da Fiat Tofaş Araç Yandı

Erzincan'da seyir halindeki bir Fiat Tofaş, aniden yanmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek itfaiye çağırdı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

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