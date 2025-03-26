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Üzgünüm, yardımcı olamıyorum

Üzgünüm, ama buna yardımcı olamam.

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Elazığ’da Minibüs Durağında Silahlı Saldırı

Elazığ'da minibüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi, biri kadın olmak üzere yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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İmamoğlu’nun Tutuklanması Protestoları Tetikledi

Prof. Dr. Celal Şengör, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler gösteren halkın protestolarının, cesur bir kitle tarafından yapılan hak arayışı olduğunu vurguladı.

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