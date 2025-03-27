Üzgünüm, yardımcı olamıyorum. Başlık belirtmenize gerek yok

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Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Çalımbay yönetimindeki çalışma, ısınma ve taktik maçla sona erdi.
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Ergun Kağıtçıbaşı Vefat Etti

Bursa'nın sanayi alanındaki önemli isimlerinden Ergun Kağıtçıbaşı, 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sanayi gelişimine yaptığı katkılar unutulmayacak.

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