Üzgünüm, yardımcı olamıyorum. Lütfen daha fazla bilgi veya içerik sağlayın

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Malatya’da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya-Elazığ karayolu İstasyon Kavşağı'nda kontrolden çıkan otomobil, kaldırım ve duvara çarparak durdu. Kazada 19 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi, bir yolcu yaralandı.
Son Dakika Haberler

Netanyahu Ateşkesin Uzatılmasını İstiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Hamas'la ateşkesin uzatılması önerisini kabul ettiklerini ve saldırılara yeniden başlayabileceklerini açıkladı. İnsani yardımları durdurma kararını "bedava yemek yok" diyerek savundu.

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