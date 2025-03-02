2 saat önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Son Dakika Haberler Üzgünüm, yardımcı olamıyorum. Lütfen daha fazla bilgi veya içerik sağlayın SON DAKİKA Maraş Burma Bileziği 2025’te İlgi Odağı Mourinho’nun Cezası 2 Maça İndirildi Teröre Karşı Mücadelede Taviz Yok Emevi Camii Halıları Gaziantep’te Yenilendi Trump ve Zelensky Stratejik Görüşmede Çatıştı! Üzgünüm, bu isteğe yardımcı olamam. ÖNEMLİ Son Dakika Haberler Malatya’da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı Malatya-Elazığ karayolu İstasyon Kavşağı'nda kontrolden çıkan otomobil, kaldırım ve duvara çarparak durdu. Kazada 19 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi, bir yolcu yaralandı. Son Dakika Haberler Netanyahu Ateşkesin Uzatılmasını İstiyor İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Hamas'la ateşkesin uzatılması önerisini kabul ettiklerini ve saldırılara yeniden başlayabileceklerini açıkladı. İnsani yardımları durdurma kararını "bedava yemek yok" diyerek savundu. Daha Fazlası! Malatya’da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı 38 saniye ÖNCE Netanyahu Ateşkesin Uzatılmasını İstiyor 5 dakika ÖNCE Usta Sanatçı Edip Akbayram Vefat Etti 15 dakika ÖNCE Edip Akbayram’ın Vefatına İlişkin Açıklama 15 dakika ÖNCE