Üzgünüz, Puanlar Kaybettik. Teşekkürler Gaziantep

MAÇIN SONUCU HÜSEYİN EROĞLU’NU ÜZÜYOR

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada “Kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz” ifadesini kullandı. Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’ne son anlarda yediği penaltı golüyle 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep FK, ligdeki ilk galibiyetini alırken, Gençlerbirliği üçüncü maçında da puan alamayarak üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında memnuniyetsizliklerini dile getiren Eroğlu, puan ya da galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini belirtti. Oyun planlarının galibiyet odaklı olduğunu ifade eden Eroğlu, “İlk yarı duran toptan gol bulduk. Savunmada birçok hata yaptık. Son dakikada gol yedik ve devreyi 1-1 kapattık. 60. dakikadan sonra gol bulabilirdik. Pozisyonlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Topa sahip olamadık ve savunmada kaldık. Son anlarda penaltıdan golü yedik. Üzgünüz” şeklinde konuştu.

SAKATLIKLAR VE GÖZLER FENEBAHÇE MAÇINDA

Yeni bir takım olduklarının altını çizen Eroğlu, rakiplerinin bu ligde deneyimli olduğunu vurguladı. Ayrıca sakat oyuncuların eksikliğinin de kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti. “Kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz. Haftaya Fenerbahçe maçımız var. O maça odaklanmak ve milli takım arasına mutlu girmek istiyoruz” diyen Eroğlu, Gaziantep ekibini de galibiyet için tebrik etti.