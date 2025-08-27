Haberler

Uzİ, Müzik Dünyasında Yükselen Yıldızdır

KİMLİĞİ VE DOĞUM TARİHİ

Rap dünyasında hızla tanınan UZİ’nin gerçek adı Utku Cihan Yalçınkaya. 30 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesinde dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri müziğe ilgi duyan UZİ, kariyerinin ilk adımlarını bağımsız parçalarla atmaya başladı. Doğum yeri İstanbul olmasına rağmen, ailesinin kökleri Malatya’ya dayanıyor. Bu nedenle UZİ’nin nereli olduğu sorulduğunda, yanıtlardan biri İstanbul, diğeri ise Malatya olarak belirtilebilir.

Kısa süre içinde geniş bir dinleyici kitlesi kazanmayı başaran UZİ, trap, drill ve hip hop türlerindeki eserleriyle dikkat çekti. Müziğinde sokak kültürü ve Güngören’den izler taşıyan sanatçı, 2021 yılında çıkardığı “Kan” albümü ile büyük bir çıkış yaptı. Albümde yer alan “Krvn” ve “Umrumda Değil” şarkıları, Türkiye’de ve uluslararası arenada yankı uyandırdı. Genç dinleyiciler arasında özgün tarzıyla büyük beğeni topladı.

DİĞER ÇALIŞMALARI

2022 yılında yayımladığı “El Chavo” albümü de dikkat çekti ve Spotify’da milyonlarca dinlenme sayısına ulaştı. UZİ, müzik kariyerine hız kesmeden devam etmekte ve dinleyicileriyle bağ kurmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

