Uzlaşma Dosyaları Yargıyı Kolaylaştırıyor. Suçlarda Uzlaştırma Süreci İşliyor. Taraflar Bağış Yaparak Uzlaşıyorlar. Mağdur Hakları Korunuyor Ve Gideriliyor. Onarıcı Adalet Sistemi Destekleniyor. İsmail Reçber Uzlaştırma Sürecini Yürütüyor

YARGININ YÜKÜNÜ HAFİFLETEN UZLAŞMA DOSYALARI

Yozgat’ta uzlaşma dosyaları yargının yükünü hafifletiyor. Tehdit, hakaret, basit yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlar için uzlaştırma mekanizması devreye giriyor. Uzlaştırma süreci, 4060 sistemi sayesinde telefonla bildirilerek taraflar durumu öğreniyor. Yozgat’ta Uzlaştırmacı olarak görev yapan İsmail Reçber, belirli suçların uzlaştırma kapsamına girdiğini ifade ediyor. Özellikle hırsızlık, basit yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlar uzlaşma ile çözüme kavuşturuluyor.

UZLAŞTIRMANIN AMACI

Reçber, “Uzlaştırmanın amacı öncelikle mağdurun zararını telafi etmek, şüphelinin sorumluluk sahibi olmasını sağlamak ve adli yargının yükünü hafifletmektir.” diye belirtiyor. Başlangıçta az sayıda suçla yürürlüğe giren uzlaştırma mekanizması, zamanla kapsamını genişletti. Bu sistem, onarıcı adalet anlayışını güçlendirerek toplumsal barışın sağlanmasına katkıda bulunuyor. Örneğin, bir tehdit veya hakaret durumunda özür dilenmesi halinde, mağdur şikayetinden vazgeçebiliyor.

ÖRNEK DAVALAR VE BAĞIŞ KAMPANYALARI

Uzlaştırma dosyalarına dair bilgiler veren Reçber, Yozgat Lise Caddesi’nde yaşanan bir olaydan bahsetti. 2024 yılında bir trafik tartışması sonrası bir doktora tehdit ve hakaret suçu işleniyor. Taraflarla yapılan görüşmeler sonucunda, mağdur doktor, şikayetten vazgeçmek için LÖSEV’e bağış yapılmasını talep ediyor. Reçber, “Tarafları LÖSEV’e bağış konusunda uzlaştırdık.” diyor.

KİTAP BAĞIŞIYLA UZLAŞMA SAĞLANDI

Bir başka örnekte ise, Yozgat Kapalı Cezaevi’nde meydana gelen bir hakaret ve tehdit olayı üzerinde duruluyor. İki taraf arasında yaşanan tartışma sonrasında mağduriyet oluşuyor. Reçber, SEGBİS aracılığı ile taraflarla görüştükten sonra, mağdur olan kişinin cezaevi kütüphanesine 5 kitap bağışı yapılması talebiyle uzlaşmak istediğini aktarırken, karşı tarafın bu talebi memnuniyetle karşıladığını söylüyor. Böylece hem bağış gerçekleşiyor hem de onarıcı adalet sağlanmış oluyor.