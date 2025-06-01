Uzlaştırma Kurumunda Büyük Başarılar Elde Edildi

UZLAŞTIRMADA BAŞARI ORANLARI AÇIKLANDI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar, 2017 yılından günümüze kadar uzlaştırma müzakeresi tamamlanan toplam 2 milyon 300 bin 480 dosyadan 1 milyon 909 bin 336’sında uzlaşmanın sağlandığını ifade etti. Bu açıklama, Antalya’da düzenlenen 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü programında yapıldı. Yaşar, burada modern ceza adalet sistemlerinde yalnızca faillerin cezalandırılmasının değil, aynı zamanda mağdurun zararının giderilmesinin önemine değindi. Ayrıca, faillerin ıslah edilerek topluma kazandırılması gerektiğini vurguladı.

UZLAŞTIRMA KURUMUNUN ÖNEMİ

Oğuzhan Yaşar, uzlaştırma kurumunun, ceza hukukunda önemli bir yer edindiğini belirterek, bu yöntem sayesinde Türkiye’de 31 bin 429 uzlaştırmacının bulunduğunu açıkladı. Uzlaştırma sürecinin sürekli olarak geliştirilmesi için mevzuat düzenlemeleri, eğitim programları ve performans sistemlerinin önemine dikkat çekti. “Kurumda yapılan önemli değişiklikler ve eğitim alan uzlaştırmacıların görev almasıyla, 2 milyon 300 bin 480 dosyanın uzlaştırma müzakeresi tamamlanmış, bu dosyalardan 1 milyon 909 bin 336’sında uzlaşma sağlanmıştır” dedi. Uzlaştırma kurumunun sağladığı başarılar ve toplumsal barışa sağladığı katkılardan da bahsetti.

TOPLUMSAL BARIŞA KATKI

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, uzlaştırmacılık kurumu hakkında yaptığı değerlendirmede, bu kurumun mevzuata girdiği tarihten itibaren en verimli ve yoğun şekilde kullanılan alternatif çözüm yolu olduğunu söyledi. Kahveci, uzlaştırmacıların nasıl çalıştığını ve tarafların sorunlarını dava aşamasına gelmeden çözmelerine yardımcı olduklarını belirtti. “İnşallah, uzlaştırmacılık kurumu, giderek toplumumuzda bir kültür haline gelir,” dedi. Bu kurum aracılığı ile edim ya da özür karşılığında sağlamış oldukları uzlaşmanın, toplumsal barışa katkıda bulunacağının altını çizdi.

PROGRAMIN SONUCU

Program sonunda, Oğuzhan Yaşar ve Yakup Ali Kahveci, etkinliğe katılan uzlaştırmacılar ile birlikte fotoğraf çekimi yaptı. Bu etkinlik, uzlaştırma kurumunun önemini ve katılımcıların başarılarını kutlamak amacıyla düzenlendi.