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Uzman Çavuş Ali Oğuz Daşbaş Defnedildi

UZMAN ÇAVUŞ ALİ OĞUZ DAŞBAŞ’IN CENAZESİ UĞURLANDI

Hatay’da rahatsızlığı nedeniyle uzun dönem tedavi gören ve hayatını kaybeden 29 yaşındaki uzman çavuş Ali Oğuz Daşbaş son yolculuğuna uğurlandı. Düzce’de Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan ve sağlık sorunları sebebiyle uzun süre tedavi alan Daşbaş, geçtiğimiz gün vefat etti.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YOĞUNDU

Daşbaş, memleketi Hassa ilçesi Mazmanlı Mahallesi’nde askeri erkan eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; Hassa Kaymakamı Osman Acar, askerler, Daşbaş’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Kuş tarafından kılınan cenaze namazının ardından Ali Oğuz Daşbaş, aile mezarlığına defnedildi.

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