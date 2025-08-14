Uzman Çavuş, Çocuğu İtmekten Gözaltına Alındı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Hakkari’de, oğluna bisikletle çarpan 10 yaşındaki çocuğu iterek bileğini kırılmasına neden olan uzman çavuş, gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bisiklet süren E.T. (10), yolda yürüyen uzman çavuş İ.S.’nin çocuğuna çarptı. Yaşanan bu durum üzerine sinirlenen İ.S., E.T.’yi bisikletten iterek düşürdü. Düşme sonucunda çocuğun bileği kırıldı.

Olayın Sonuçları ve Tepkiler

Olay yerine gelen vatandaşlar tarafından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.T.’nin tedavisi hala devam ediyor. Çocuğun babası S.T., yaşananlara tepki göstererek “Çocuğum bisiklet sürerken hafif şekilde uzman çavuşun çocuğuna çarpıyor. Uzman çavuş da çocuğumu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden oldu. Şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.

Olayın Soruşturması

Görgü tanıklarının olaya tanıklık ettiği belirtiliyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gelen iddialar üzerine uzman çavuşun gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı. Olayın netliğe kavuşturulması amacıyla güvenlik kameralarının da incelendiği öğrenildi.