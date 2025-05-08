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Uzman Çavuş Gökhan Dal, toprağa verildi

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN GÖKHAN DAL’IN CENAZE TÖRENİ

Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen bir kazada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, memleketi Aksaray’ın İncesu köyünde düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı. 26 yaşındaki Gökhan Dal, askeri aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

AİLESİNE ACILI HABERİN ULAŞMASI VE TAZİYELER

Aksaray Merkez’e bağlı İncesu köyü nüfusuna kayıtlı Gökhan Dal’ın acı haberi, askeri yetkililer aracılığıyla ailesine bildirildi. Haber köye ulaştığında aile ve köy halkı derin bir üzüntü içinde kaldı. Dal ailesinin evi, taziye ziyaretleriyle dolup taştı ve binlerce kişi başsağlığı için evin önünde kurulan taziye çadırına akın etti.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla köyünde toprağa verildi. Cenaze töreninde, ailesinin yanı sıra dostları ve köy halkı bir araya gelerek acılarını paylaştı. Gökhan Dal, evli ve iki çocuk babasıydı.

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