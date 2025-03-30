Uzman Diyetisyenden Bayramda Sağlıklı Beslenme Önerileri

RAMAZAN SONRASI DENGELİ BESLENME

Elazığ Medilines Hastanesinde görevli uzman diyetisyen Gülben Uç, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte vatandaşların bayramda dengeli ve sağlıklı beslenmek için aşırı tüketimden uzak durmaları gerektiğini belirtiyor. Uç, bayramda sağlıklı bir beslenme alışkanlığı geliştirmek için bazı önerilerde bulundu. Ramazan’dan sonra daha hafif ürünlere yönelmenin önemine dikkat çeken uzman, bol su tüketiminin ve sağlıklı beslenmenin gerekliliğini vurguladı.

MAKSATLI YEMEK İKRAMLARI

Uzman diyetisyen Gülben Uç, bayramda ailelerle birlikte yapılan kahvaltılarda aşırı besin tüketiminden kaçınılması gerektiğini ifade ediyor. “Uzun bir zamandan sonra ailecek kahvaltı sofrasına oturulduğu için, herkeste şundan bundan yesem diyerek sınırsız besin tüketeceği düşüncesi gelir” diyor. Gittiğimiz yerlerde ikram edilen tatlı ve ağır yemeklerin fazla tüketilmesi, sağlıklı bir beslenme alışkanlığı geliştirmeyi zorlaştırıyor. Uç, misafirliklere tok karnına gitmenin önemine değinerek, bu şekilde daha kontrollü bir beslenme yöntemi izlenebileceğini belirtiyor.

SAĞLIKLI İÇECEK VE YEMEK SEÇİMLERİ

Gülben Uç, bayramda misafirlere sunulacak ikramların da sağlıklı alternatiflerden oluşması gerektiğini söyledikten sonra, şerbetli tatlılar yerine sütlü irmik tatlıları, meyveli kek ve hafif meyve tabaklarının tercih edilebileceğini vurguluyor. Sıcak havalarda ağır yemeklerin halsizliğe yol açabileceğini ekleyen Uç, asitli içecekler yerine su tüketiminin artırılmasının önemine değiniyor. Gün içerisinde su tüketmeyi unutmamak gerektiğini hatırlatıyor.

AKTİF YAŞAM ÖNERİLERİ

Kahvaltılarda hafif sebzeli omlet ve peynir çeşitlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirten Uç, günün ilerleyen saatlerinde misafirliklerde hafif ve sağlıklı seçeneklerin seçilmesi gerektiğini söylüyor. Akşam yemeğinde ise ağır et yemekleri yerine sebze yemekleri ve yoğurt tüketerek, gün içerisinde fazla alınan yağ ve enerjinin dengelenebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, yakın mesafedeki misafirliklere yürüyerek gitmeyi ve asansör yerine yürümeyi tavsiye ederek, gün boyunca fiziksel aktivitenin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.