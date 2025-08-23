Uzman Duyurdu: Hafta Sonu Sıcak Geçiyor!

HAFTA SONU SICAKLIK YÜKSELİYOR

Yurt genelinde sıcaklıklar, hafta sonu boyunca mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, Ankara’da sıcaklık 33 ila 34, İstanbul’da 30 ila 32 ve İzmir’de ise 34 ila 37 derecelere ulaşması bekleniyor. Kavurucu sıcakların etkisiyle birlikte, pazar gününden itibaren bazı illerde sağanak yağışlar görülebilir.

HAFTA BOYUNCA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna dair bilgiler paylaştı. Çelik, “Sıcak hava bir hafta daha devam edecek” şeklinde açıklamalarda bulunarak, yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki bir hafta boyunca süreceğini aktardı. Yağışların yalnızca Karadeniz kıyı kesimlerinde görülmesini beklediklerini belirten Çelik, iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava olacağını söyledi. Ayrıca, sıcaklıkların cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacağını ifade etti.

SAĞANAK YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Cumartesi için yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, “Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz” açıklamasını yaptı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, pazar günü Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde; pazartesi günü ise Samsun, Düzce, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, bu yağışların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve güçlü rüzgar gibi olumsuzluklar yaratabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

HAFTANIN SICAKLIKLARINA GÖZ ATALIM

Bazı illerde beklenen hava durumu ile günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde olacak:

– Ankara: Az bulutlu ve açık 34 derece

– İstanbul: Az bulutlu ve açık 32 derece

– İzmir: Az bulutlu ve açık 37 derece

– Adana: Az bulutlu ve açık 37 derece

– Antalya: Az bulutlu ve açık 34 derece

– Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32 derece

– Trabzon: Parçalı bulutlu 29 derece

– Erzurum: Az bulutlu ve açık 30 derece

– Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 derece