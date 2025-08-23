Uzman, Hafta Sonu Kavrulacağımızı Açıkladı

HAFTA SONU SICAKLIK ARTIYOR

Yurt genelinde sıcaklıklar, bu hafta sonu mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ankara’da sıcaklıkların 33 ila 34 derece, İstanbul’da 30 ila 32 derece, İzmir’de ise 34 ila 37 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak havanın etkisinde kalacağımızı duyurdu. Ayrıca, pazar gününden itibaren bazı bölgelerde sağanak yağış beklentisi var.

HAFTA BOYUNCA SICAKLIK DEĞİŞİME UĞRAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumu hakkında bilgi vererek, “Sıcak hava bir hafta daha devam edecek” dedi. Çelik, yurt genelinde yağışsız ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların bir hafta boyunca süreceğini belirtti. Yağışların Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini, iç ve güney bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava beklediklerini dile getirdi. Mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olduğu sıcaklıkların cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak, 2 ila 4 derece üzerine çıkacağını ifade etti.

SAĞANAK YAĞIŞ İLE İLGİLİ UYARI

Cumartesi günü yağış beklenmediğini vurgulayan Çelik, “Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz” dedi. Meteorolojik tahminlere göre, pazar günü Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde yağmur beklenirken, pazartesi günü ise Samsun, Düzce, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Meteoroloji, vatandaşları yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumlar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

BEKLENTİLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA GÜNLÜK SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şu şekilde oldu:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40