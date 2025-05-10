Uzman, Keneleri Elle Koparmayın Uyardı

KENELERDEN KORUNMA YOLLARI

Prof. Dr. Kürşat Altay, hayvanların üzerindeki kenelerin elle koparılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene sayısında önemli bir yükseliş gözlemleniyor. Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan, Gümüşhane, Giresun ve Yozgat gibi illerde kene popülasyonu oldukça fazlalaştı. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında kene hareketliliği, tarım ve hayvancılıkla ilgilenen kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü taşıyan keneler, insanlara temas yolu ile geçebiliyor ve yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı gibi belirtilerle başlayarak hayati tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, hayvancılıkla uğraşan bireylerin, hayvanlarını ayda bir defa uygun ilaçlarla tedavi etmelerini öneriyor. Kene ısırığı durumunda ise, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanın hayati önem taşıdığı ifade ediliyor. Prof. Dr. Altay, “Ülkemizde kene ile hayvanlara bulaşan hastalıklar da oldukça yaygındır” dedi.

KENE MÜCADELESİNDE UYGULAMALAR

Hayvanlar üzerindeki kenelere kesinlikle elle müdahale edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kürşat Altay, kene ile mücadelenin büyük önem taşıdığını belirtti. “Günümüzde kene ile mücadelede en etkili yöntem kimyasal mücadeledir. Yetiştiricilerimiz, kenelerin aktif olduğu nisan, mayıs dönemlerinde, ayda bir defa uygun ilaçlarla müdahale etmelidir. Kene devamlılığı meradaki hayvanlarda bir gün ile sınırlı kalmaz; devamlılık sürer. Aynı merada her gün keneler hayvanların üzerine çıkar. Hayvanların üzerindeki keneler elle koparılmamalıdır. Bu yöntem, kene ile mekanik bir mücadele yöntemidir ancak çok etkili bir uygulama değildir. Kesinlikle çıplak elle keneye dokunulmamalıdır.”

Prof. Dr. Altay, insanların bağdan, bahçeden veya merada bulaşabilecek kenelere karşı basit koruma yöntemleri alabileceğini ifade etti. “İnsanlar riskli alanlara girdiği zaman bireysel koruyucu önlemlerini almaları gerekiyor. Pantolon paçalarının çorapların içerisine almak gibi basit uygulamalarla korunmaları mümkün. Çiftlik gibi yerlerde çalışırken açık renkli kıyafetler giymek ve tulum giyinmek de basit önlemler arasında yer alıyor. Tarımla uğraşan kişilerde günlük kene kontrolü çok önemli. Bağdan, bahçeden veya hayvan ağılından eve dönerken çocuklarımıza ve kendimize kene kontrolü yapmamız gerekir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin erken teşhisi hayati önem taşıyor. Ölümle sonuçlanan vakaların çoğu, gecikmiş vakalardan oluşmaktadır. Riskli alanlara girdiğimizde 24 saat etkili kene kovucu ürünlerin kullanılmasının da kenelerden korunmada etkili bir yöntem olduğunu unutmamalıyız.”