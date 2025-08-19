Haberler

Uzman Psikolog Metin Aydın, Takıntıları Değerlendirdi

UZMAN PSİKOLOG METİN AYDIN’DAN DEĞERLENDİRMELER

Melis Yaşar’ın sorularını cevaplayan Uzman Psikolog Metin Aydın, takıntılar, aşkın doğası ve ilişkilerin sürdürülebilirliği ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Aydın, “aşk irrasyonel bir şeydir” ifadesiyle dikkat çekti. Özellikle obsesif düşüncelerin kökenine dikkat çeken Aydın, “Bir şeyi düşünmemeye çalışmak onu daha çok düşünmeye davet çıkarıyor. İstemediğimiz düşünceleri kabul etmek bizi özgürleştirir” şeklinde belirtti.

TAKINTI VE DÜŞÜNCELERİN ETKİSİ

Aydın, takıntının bir yansıma olduğunu vurgulayarak, beynin rahatsız edici şeylere otomatik olarak “kötü” gözüyle baktığını ifade etti. İlişkilerde aşkın rolü üzerine düşünen Aydın, “Çok aşık olduğumuz dönemlerde evlenmemeliyiz, aşk irrasyonel bir şeydir. Bilimsel araştırmalar aşkın 6 ay ile 2 yıl arası süreceğini söylüyor” dedi. Kişinin aşık olduğunda mantığını devre dışı bıraktığını da ekleyen Aydın, bu durumun ilişkiler üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

SAĞLIKLI İLİŞKİLER İÇİN TEMEL UNSURLAR

Sağlıklı ilişkilerin temelinin dostluk olduğunu belirten Aydın, “Sürekli aşağılama, yargılama, savunma ve yok sayma varsa ilişki yürümez” ifadelerini kullandı. Ayrıca evliliklerde uzun vadeli uyumun dostluk, saygı ve sağlıklı iletişim üzerine inşa edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

ÖNEMLİ

Haberler

TÜİK, Temmuzda 257 Bin 471 Taşıt Kaydetti

Temmuz ayında Türkiye'de trafiğe kaydedilen araç sayısı, bir önceki ayla kıyaslandığında %36,1 artışla 257 bin 471'e ulaştı. Toplam araç sayısı ise 32,6 milyon oldu.
Haberler

Dün Akşam, Bağlar’da Bir Olay

Diyarbakır'da bir adam, eşini öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kemal Demir, burada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.