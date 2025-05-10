Uzman Uyardı: “Annelerin Ruh Sağlığı Önemlidir”

ANNELERİN RUH SAĞLIĞI TOPLUMSAL BİR MESELEDİR

Dr. Öğr. Üyesi Didem Bostan Bendaş, annelerin herhangi bir ruhsal sorun yaşadıklarında profesyonel yardım almalarını öneriyor ve bunun için çekinmemeleri gerektiğini vurguluyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görevli olan Bendaş, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla annelerin ruh sağlığının desteklenmesi gereken yönlerine değindi. Annelerin toplumdaki ve ailedeki rollerinin önemi ile ruh sağlıkları açısından ne gibi destekler alabileceklerine dikkat çekiyor. Ayrıca, annelerin kendilerine zaman ayırmalarının ve sosyal çevreleriyle bağlantıda olmalarının psikolojik olarak destekleyici olabileceğini ifade ediyor.

GÜÇLÜ HİSSETMEK DENGELİ İLİŞKİLER KURMAK İÇİN ÖNEMLİDİR

Bendaş, “Bir annenin kendini güçlü hissetmesi, sosyal yaşantısında mutlu olmasına neden olur” diyor. Annelerin psikolojik sağlığının, çocukların güvenli bağlanmaları üzerinde kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Duygusal gücün, sosyal yaşamda mutlu olmayı, dengeli ilişkiler kurmayı ve kendine güvenmeyi sağladığını vurguluyor. Aile sağlığı açısından, ruh sağlığı yerinde olan annelerin sorumluluklarını daha iyi yerine getirebildiklerini ve aile içindeki uyumun artığını ifade ediyor. Bu nedenle, annelerin ruh sağlığının sadece bireysel bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal bir sağlık meselesi olarak düşünülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Bendaş, annelerin zorlandıkları durumları eşiyle paylaşmalarının ruh sağlıkları açısından destekleyici olabileceğini belirtiyor. Annelik sürecinin zorlayıcı olduğunu hatırlatarak, mükemmeliyetçi olmadan yeterince iyi annelik kavramının önemine değiniyor. “Yeterince iyi anne olmak, elinden geleni yaptığını bilmek, annelerin ruhsal sağlığı için çok önemli” diyor. Annelerin ruhsal sorun yaşadıklarında profesyonel destek almalarının gerekli olduğunu vurgulayan Bendaş, bireylerin bu durumu zayıflık olarak görmesinin yanlış olduğunu belirtiyor. Bunun yanında, annelerin kendilerine zaman ayırmalarının önemine de değiniyor. Günde 15 dakikalık bir yürüyüş, sosyal iletişim ve eşle paylaşımın, annelerin ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini sözlerine ekliyor.