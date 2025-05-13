Uzman Uyardı: “Sabah Camları Açmayın”

POLEN YOĞUNLUĞU VE ALERJİLER

Bahar aylarıyla birlikte artan polen yoğunluğu, birçok alerjik hastalığı da beraberinde getiriyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan polenlerin alerjik bireylerde çeşitli semptomlara neden olabileceğini ifade ediyor. Bahar döneminde hava polenle dolup taşıyor ve bu durum, alerjik hastalıkların artmasına yol açıyor. Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan polenler; burun tıkanıklığı, hapşırma, gözlerde sulanma, kaşıntı, öksürük ve nefes darlığı gibi problemleri gündeme getiriyor. Dr. Yerlikaya, alerjik bireylerin bu dönemde daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Alerji ve Enfeksiyon Ayrımı

Alerjik rinit ve astım gibi hastalıkların, bahar mevsiminde sık rastlandığını söyleyen Yerlikaya, korunmak için polen yoğunluğunun arttığı saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor. “Alerji, enfeksiyonla karıştırılmamalı” diyen Dr. Yerlikaya, alerjinin çevresel temas ile ortaya çıktığını ve genellikle ateş gibi belirtiler göstermediğini, tekrarlayıcı şikayetler ile kendini gösterdiğini belirtiyor. Polenlerin özellikle sabah saatlerinde yoğun olduğunun altını çizen Dr. Yerlikaya, bu durumun alerjisi olan kişilerde belirtilerin artmasına sebep olduğunu bildiriyor.

Önerilen Korunma Yöntemleri

Bahar mevsiminde en sık görülen alerjik hastalıklardan biri olan alerjik rinidin halk arasında saman nezlesi olarak bilindiğini ifade eden Yerlikaya, astım hastalarının bu dönemde nefes darlığı gibi şikayetlerle acil servislere başvurduğunu aktarıyor. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak gerektiğini söyleyen uzman, eve dönüldüğünde kıyafetlerin değiştirilmesi ve ellerin, yüzlerin yıkanması gerektiğini öneriyor. Camların da özellikle sabah saatlerinde açılmaması konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Güneş gözlüğü ve şapka kullanımının polen temasını azaltabileceğine dikkat çeken Dr. Yerlikaya, gerekli durumlarda hekim önerisiyle anti-alerjik ilaçların kullanılmasının önemini vurguluyor.

Tanı ve Testler

Alerjinin ateş gibi semptomlar göstermediğini, fakat tekrarlayıcı şikayetler meydana geldiğini ifade eden Dr. Yerlikaya, alerjinin genellikle çevresel temaslarla ortaya çıktığına dikkat çekiyor. Enfeksiyon hastalıklarında ise halsizlik, kas ağrısı ve eklem ağrısı gibi belirtiler görüldüğünü aktaran uzman, ayırıcı tanı için hekim değerlendirmesinin önemli bir unsuru olduğunu dile getiriyor. Alerji tanısının hastanın öksürüğü ile başladığını belirten Dr. Yerlikaya, gerekli görüldüğünde deri prick testi ya da kanda spesifik IgE testi yapılabileceğini, bu sayede hem korunma hem de uygun tedavi planlanmasının sağlanabileceğini ekliyor.